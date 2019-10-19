رياضة | فوز مثير لبورتو على كهرباء الإسماعيلية في الكأس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مثير لبورتو على كهرباء الإسماعيلية في الكأس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بورتو السويس، في تحقيق الفوز علي فريق كهرباء الإسماعيلية بركلات الجزاء 5 /4 خلال منافسات الدور التمهيدي الثاني، من كأس مصر.

وشهدت المباراة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، افتتح بورتو الأهداف في الدقيقة 45 عن طريق محمود رشاد (فالكاو) من الشوط الأول ثم سجل تريزيجيه هدف التعادل لكهرباء الاسماعيلية في الدقيقة 46 من نفس الشوط في الوقت بدل الضائع.

وسجل ركلات ترجيح بورتو كلاً من : محمد محمود ابراهيم ،و عبدالله احمد عبد العظيم ، و محمود بحيري و اسلام مسعود ، وحسن خالد

وسجل لكهرباء الاسماعيلية أحمد صلاح توتوس ، أاحمد غريب , وأحمد عاطف ودريشة وأحمد الصغير واهدر محمد عباس كوتا ركلة جزاء

تشكيل كهرباء الاسماعيلية : أحمد حسن في حراسة المرمى، هشام حسين ، محمد عباس( كوتا) ، احمد عاطف( ريشة) ، محمد ياسر ،عبدالله عبدالرؤوف ، احمد السيد عبد الفتاح (اوربا) (احمد صلاح (توتوس) ،مصطفي يسري ( تريزيجيه ) ( أحمد الصغير )، أحمد غريب ، عبد الرحمن الدسوقي (محمد العايدي ) ، محمد يونس

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البدلاء : ابراهيم حسين ، أحمد الصغير , أحمد صلاح (توتوس ) ، محمد العايدي ، محمد علاء (بكار ) ،محمد بدوي ، أحمد فتحي

تشكيل بورت : عبد العال محمود عبد العال في حراسة المرمى، مدحت مجدي , بلال خميس ، محمد محمود ابراهيم، احمد محمد رأفت(محمد منير ) ،محمد أحمد محمد (عبدالله أحمد عبد العظيم )، عبد الرحمن عادل ابراهيم ، محمود بحيري ، محمد خيري ، حسن خالد ، محمود احمد رشاد (اسلام مسعود )

البدلاء : محمود السيد ، مصطفي علي محمد ، محمد منير فؤاد ، مصطفي رمضان ، اسلام مسعود ، عبدالله أحمد عبد العظيم ، محمود صالح عزت

حكام المباراة : عمر هجرس حكم صفارة ، علاء عكيرش مساعد أول ، ايوب علي مساعد ثان، من منطقة العريش، ومراقب مسابقات علي سليم منطقة الاسماعيلية.