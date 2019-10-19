رياضة | فوز شربين على مركز شباب تلا في مباراة مثيرة بكأس مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز شربين على مركز شباب تلا في مباراة مثيرة بكأس مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي شربين الفوز خارج ملعبه، على حساب فريق مركز شباب تلا، بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، بالدور التمهيدي الثاني لكأس مصر.

لعب تلا الشوط الأول بتشكيل ضم : محمد أشرف ماندو، خالد الضبع، إسلام علم الدين، باسم شوقي، أحمد دراز، سعيد المشد، نانا، محمد بليه، محمود الصفطاوي، سعيدو، صلاح جبر، وفي البدلاء تواجد حسين رضا، محمد رحرح، هشام عبد الرؤوف، كريم مجدي، عبد الرحمن نبيل كوكو، أحمد عبد الرحمن بيكو، طه فرج.

ومثّل شربين : وليد عبد المنعم، محمد السيد الدشة، عبده رجب، محمد أمجد، عصام أمين، مصطفى ناجي، خميس عبد السلام، كريم رشاد، أحمد صلاح حجازي، محمد سمير، محمد طه، وتواجد في البدلاء محمود أحمد، محمد ناصر، علاء زقزوق، علي سيد، أحمد صلاح، أحمد عصام ميسي، محمد ابراهيم زغلي.

شهد الشوط الأول تفوق لتلا وكاد لاعب الوسط الغاني نانا فيدال أن يسجل هدف التقدم من تصويبة، كما أضاع المهاجم النيجيري سعيدو هدف مؤكد من، ضربة رأس، حوّلها وليد عبد المنعم حارس شربين ببراعة إلى ركنية بالدقيقة 25، كما سدد محمد بلية لاعب وسط تلا كرة قوية بجوار القائم بالدقية 30.

وتقدم تلا بهدف من ركلة حرة مباشرة سجلها المدافع إسلام علم الدين، في الدقيقة 37، حيث مرّت الكرة من الحارس قبل أن يتصدى لها وسكنت مرماه.

وقبل ختام الشوط الاول حصل مصطفى ناجي لاعب شربين على بطاقة صفراء للخشونة مع باسم شوقي لاعب تلا.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لشربين بالثنائي علاء زقزوق وأحمد عصام ميسي، بدلاً من مصطفى ناجي، وعبده رجب، ليعود شربين إلى

المباراة خلال الشوط الثاني، ويشكّل خطورة كبيرة على مرمى تلا، وكاد محمد سمير أن يسجل هدف التعادل من كرة أمام المرمى تصدى لها سعيد المشد

لاعب تلا أمام المرمى، وسقط ماندوا حارس تلا لإضاعة الوقت أكثر من مرّة ليشتعل الملعب بالإعتراضات من جانب الجهاز الفني لشربين.

وشدد لاعب شربين كرة قوية مرّت بجواؤ القائم، وكادت أن تسكن المرمى، ودفع تلا بالمهاجم طه فرج بدلاً من باسم شوقي، بحثاً عن إدراك الهدف الثاني

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دون جدوى، وإستمرت محاولات لاعبي شربين حتى الدقيقة 33 ومن ضربة رأس متقنة من عرضية أحمد ميسى، سجلها ببراعة اللاعب محمد سمير في، المرمى معلناً عن هدف التعادل.

وسقط اللاعب خلال الشوط الثاني، في الدقيقة 41 ورفض الحكم إيقاف المباراة ليتلقى العلاج، وسط إعتراضات كبيرة من فريق شربين، وسقط حارس

شربين ليحصل على بطاقة صفراء لإضاعة الوقت، وقام الحكم بطرد طبيب فريق شربين عقب إشارة من المساعد.

ودفع شربين بالبديل سيد علي، وخرج اللاعب محمد سمير الذي تلقى على بطاقة صفراء لإضاعة الوقت قبل خروجه للإستبدال.

كما شارك من تلا أحمد بيكو، بدلاً من محمد بليه، وسجل بيكو هدف من تمريرة محمود الصطفاوي إلغاة الحكم لتسلل لاعب تلا، ليعترض الفريق التلاوي، مطالباً بإحتساب الهدف.

وإحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل من ضائع، ودفع تلا باللاعب هشام عبد الرؤوف في الدقيقة الأخيرة على حساب باسم شوقي.

ولجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح التي أسفرت عن فوز شربين 5-4 حيث أضاع سعيد المشد الركلة الاولى لتلا، حيث تصدى لها حارس شربين، بينما

سجل الرباعي خالد الضبع، وأحمد بيكو، وهشام عبد الرؤوف، ومحمود الصفطاوي، بينما نجح شربين في إحراز 5 ركلات عن طريق محمد الدشة، ومحمد أمجد، وأحمد عصام ميسي، وأحمد صلاح حجازي، وكريم خميس.

أدار المباراة الحكم إسلام صابر، وعاونة وليد محمد حسن، وأحمد شاهين، وراقب اللقاء فوزي عبد الغني.

