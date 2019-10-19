رياضة | برشلونة يقهر ريال مدريد عقب تأجيل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقهر ريال مدريد عقب تأجيل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة الكلاسيكو، والتي كان من المقرر لها أن تجمع برشلونة ضد ريال مدريد على ملعب كامب نو، السبت الموافق 26 أكتوبر .

برشلونة يصدم ريال مدريد عقب تأجيل الكلاسيكو

وأشارت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن فوز برشلونة ضد إيبار بثلاثية نظيفة، خلال مباراة اليوم سبب صدمة داخل كتيبة ريال مدريد .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن فوز برشلونة ضد إيبار، مكن النادي الكتالوني من تصدر واعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني بصورة مؤقتة للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، ليزيح غريمه التاريخي ريال مدريد من على عرشه في الصدارة خلال الجولات الخمسة الأخيرة .

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برشلونة يخطف الصدارة ويزيد الخناق على ريال مدريد

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن فوز برشلونة ضد إيبار رفعه إلى النقطة 19، ليتفوق على غريمه التقليدي بنقطة وحيدة في صراع تصدر الترتيب.

وأنهت، أن برشلونة ظهر بصورة هي الأفضل له خلال الموسم الحالي، عقب قرار تأجيل مباراة الكلاسيكو، ليواصل الضغط على ريال مدريد، قبل مباراته المرتقبة مساء اليوم ضد ريال مايوركا .

وكان برشلونة قد تمكن من الفوز على إيبار بثلاثية دون رد، بتوقيع الثلاثي الهجومي أنطوان جريزمان وليونيل ميسي ولويس سواريز .

علمًا بأن ريال مدريد سيحل ضيفًا ثقيلًا على ريال مايوركا في التاسعة مساًء، من أجل محاولة استرداد عرشه وتصدر جدول الترتيب .