رياضة | بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يحقق فوزا متأخرا على برايتون وتوتنهام يتعادل مع واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يحقق فوزا متأخرا على برايتون وتوتنهام يتعادل مع واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في تحقيق الفوز على فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمود حسن تريزيجيه في الشوط الثاني من اللقاء على حساب هوريهان لاعب خط الوسط، واحرز تارجت هدف الفوز في الدقيقة 95 قبل نهاية المباراة.

بينما تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع منافسه فريق واتفورد بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك بصعوبة بعد تأخر السبيرز طوال المباراة بهدف قبل أن يتعادل ديلي آلي قبل نهاية اللقاء الذي أقيم في لندن.

وتعادل أيضا فريق بورنموث مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة 0-0، وتعد هذة هي المرة الأولى التي يحافظ كلا الفريقين على نظافة شباكهما منذ بداية الدوري.