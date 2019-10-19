رياضة | تشيلسي يهزم نيوكاسل.. وليستر سيتي يحقق انتصارا صعبا على بيرنلي في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يهزم نيوكاسل.. وليستر سيتي يحقق انتصارا صعبا على بيرنلي في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق تشيلسي انتصارا صعبا على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريمرليج.

وأحرز ماركوس الونسو الظهير الأيسر للبلوز هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني من المباراة بعد تمريرة رائعة من الشاب الإنجليزي هودسون اودوي.

بينما نجح فريق ليستر سيتي في الفوز على فريق بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور.

وتعادل فريق ساوثهامبتون مع فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدف لكل فريق بعد مباراة شهدت إلغاء هدف للمكسيكي راؤول خيمينيز في الشوط الأول من اللقاء.