رياضة | فرمان ناري.. فايلر يرفض رحيل نجمي الأهلي في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ناري.. فايلر يرفض رحيل نجمي الأهلي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد فايلر لجهاز الكرة بالأهلي، رفضه التام فكرة رحيل أحمد فتحى أو محمد هانى، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتمسك فايلر باستمرار الثنائى مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، رافضًا رحيل "الجوكر" لصفوف بيراميدز، أو احتراف هانى فى أحد الدوريات الأوروبية.

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ويطبق فايلر سياسة التدوير بين فتحى وهانى فى مركز الظهير الأيمن، فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها الثنائى مع المارد الأحمر حاليًا.

ويحتل حاليا النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بعدما حصد العلامة الكاملة من مبارياته الثلاث.