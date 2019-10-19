رياضة | تعليق مثير من مدرب برشلونة بشأن تغيير موعد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من مدرب برشلونة بشأن تغيير موعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على التعليق على تغيير موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، والذي كان من المقرر إقامته يوم 26 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة لليجا الإسبانية.

وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز على إيبار 3-0 في إطار الأسبوع التاسع بالليجا:" أتمنى أن نخوض هذه المباراة قبل نهاية الدور الأول للبطولة، أو على الأقل قبل نهاية العام، ومن المألوف عدم الاتفاق على أي شيء في الأمور السياسية، لذلك على الأقل دعنا نتفق على تاريخ الكلاسيكو، لا يبدو الأمر صعبًا للغاية أن يحدث ذلك".

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وتابع مدرب البلوجرانا عن مواجهة فريق إيبار اليوم:" القدوم إلى هذا الملعب صعب، وهنا يضغطون كثيرًا، وكان يجب أن نكون حذرين جدًا في الدفاع والانطلاق سريعًا بالكرة، وهنا يُعاني الجميع، ونحن كذلك".

وكان برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره إيبار بثلاثة أهداف نظيفة اليوم، ليحتل صدارة الليجا مؤقتا برصيد 19 نقطة.