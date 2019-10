اونلاين | شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر GOAL ZAMALEK يلا شوت TIME SPORTS كورة ستار ON SPORTS HD شوت PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر GOAL ZAMALEK يلا شوت TIME SPORTS كورة ستار ON SPORTS HD شوت PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق الكرة المصرية وجماهير الزمالك، مباراة جديدة ضمن سباق منافسات الدوري العام، حينما يستضيف المارد الأبيض نظيره المقاولون العرب، على ملعب السلام موسم 2019-2020. كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العام KOORA STAR. ويسعى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، لتحقيق الفوز كورة أون لاين، على حساب المقاولون العرب، قبل المواجهة المرتقبة أمام جينراسيون فووت السنغالي، في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا KOORA ONLINE. مواعيد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements وتذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب، عبر قنوات أون سبورت ON SPORT وتايم سبورت TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. كورة لايف مباراة الزمالك والمقاولون العرب، وكان من المقرر أن يواجه الزمالك الأهلي، مساء اليوم قبل أن يعلن الاتحاد المصري تأجيل المواجهة لأجل غير مسمى بناءا على قرارات أمنية KORA LIVE. ويدخل الزمالك مباراة المقاولون وهو محتلا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد الفوز أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة، ثم التعادل أمام إف سي مصر، ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر رابط كورة جول KOORA GOAL. ويلعب المقاولون العرب أمام الزمالك، وهو محتلا نفس المركز بنفس الرصيد مع الزمالك، ويسعى عماد النحاس المدير الفني، لمواصلة مشواره المميز مع ذئاب الجبل والمضي قدما نحو مقدمة الترتيب للمشاركة في البطولات الإفريقية، تابع يلا شووت بلس مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب بالدوري العام عبر رابط YALLA SHOOT PLUS. ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك والمقاولون بالجولة الخامسة على ملعب السلام، على موقع الخليج 365 الرياضي بث حي ومباشر بدون عبر رابط كوول كورة COOL KORA.

Advertisements