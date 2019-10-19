اونلاين | KORAGOAL - يوتيوب بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون YALLAKORA يلا شوت NOW {ابط الزمالك ZAMALEK Channel

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KORAGOAL - يوتيوب بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون YALLAKORA يلا شوت NOW {ابط الزمالك ZAMALEK Channel والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب، اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر الزمالك يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، ويدخل الفريق الأبيض اللقاء، بعدما سقط في فخ التعادل خلال المباراة الماضية أمام فريق إف سي مصر بهدفٍ لمثله، لينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد فوزه على أسوان بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 7 نقاط حصدهم من 3 مباريات، وبفارق الأهدف عن أبناء ميت عقبة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري:-

من المقرر أن تقام مباراة مباراة الزمالك والمقاولون العرب على ملعب السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت جرينتش، ويقود اللقاء تحكيميا الحكم المصري، محمود البنا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري:-

وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، مساء اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري الممتاز عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك والمقاولون، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري الممتاز.

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة المقاولون العرب:-

سيفتقد الزمالك في هذا اللقاء كلا من؛ محمود جنش وعبد الله جمعة لعدم تعافيهم من الإصابلت، فيما لن يغيب أي لأي لاعب بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يدفع ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، بمحمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه بهاء مجدي، ومحمود علاء، ومحمود حمدي الونش، وحمدي النقاز، فيما يقود عمر السعيد خط الهجوم.

حراسة المرمى: محمد عواد

Advertisements

خط الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - فرجاني ساسي - محمد اوناجم

خط الهجوم: عمر السعيد

الغيابات والتشكيل المتوقع للمقاولون العرب في مواجهة الزمالك:-

يدخل المقاولون العرب اللقاء وهو مكتمل العناصر؛ حيث لن يغيب أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف.

وسيدفع المدرب عماد النحاس بمحمود أبو السعود في حراسة المرمى، وأمامه عبدالوهاب اسماعيل، ومحمد سمير، وفاروق كابور، وأمير عيد.

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: عبدالوهاب اسماعيل – محمد سمير – فاروق كابور – أمير عيد

خط الوسط: إبراهيم صلاح – معروف يوسف

خط الوسط الهجومي: لويس هينستروزا - طاهر محمد طاهر – سيف الدين الجزيري

خط الهجوم: محمد سالم