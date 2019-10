اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق الزمالك ضد فريق المقاولون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز GOAL KOORA، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين خاصة بعد تعثر فريق الزمالك خلال المباراة الماضية ضد فريق اف سي مصر بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بالجولة الثالثة YALA SHOOOT PLUS. يلا شوت بلس وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق المقاولون العرب في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة YALA KOORA، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب COOL KOORA، وسيحكم تلك المباراة الحكم الدولي محمود البنا بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن الحكم منذ قليل KOORA ONLINE. جول كورة ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بالتقاسم مع نادي بيراميدز برصيد 7 نقاط بعد مرور ثلاث جولات من الدوري المصري والذي يحتل صدارته النادي الأهلي برصيد 9 نقاط بعد تحقيق ثلاث انتصارات في بداية البطولة KOORA STAR، ويسعى المارد الأبيض للرجوع إلى طريق الانتصارات مرة أخرى من أجل عدم الابتعاد عن صدارة الجدول مع القلعة الحمراء COOL KOORA. كورة لايف وكان من المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره النادي الأهلي في هذة الجولة قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل مباراة القمة لدواعي أمنية إلى احب غير مسمى KOORA LIVE، وسوف يواجه فريق الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 24 اكتوبر المقبل في القاهرة بعد قرار الاتحاد الافريقي منذ أيام قليلة YALA LIVE تابع المباراة كاملة بين نادي الزمالك وفريق المقاولون العرب بدون تقطيع عبر اليوتيوب والبث المباشر الأسطورة.

