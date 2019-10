اونلاين | كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش السيتي بدون تقطيع NOW PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش السيتي بدون تقطيع NOW PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب سلهورست بارك معقل كريستال بالاس مباراة قوية بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعه من مباريات الدوري الإنجليزي تحت قيادة الحكم انتوني تايلور. موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بالبريميرليج يستضيف كريستال بالاس نظيره مانشستر سيتى علي ملعب سلهورست بارك في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسة ونصف بتوقيت جرينتش. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتى وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي يستضيف كريستال بالاس نظيره مانشستر سيتى علي ملعب سلهورست بارك في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسة ونصف بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sport HD 2 والتى تنقل جميع مباريات البطولات الأوروبية الكبري. ويسعي مانشستر سيتى والذي يقوده المدير الفنى الإسبانى بيب جوارديولا للفوز خلال اللقاء للعودة لمسار الفوز من جديد بعد الخسارة خلال اللقاء الماضي أمام وولفرهامبتون بثنائية ضمن مباريات الجولة الثامنة. ويحتل السيتي المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن فريق ليفربول المتصدر برصيد 24 نقطة بعد الفوز خلال الثمان جولات الماضية، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس برصيد 14 نقطة. كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الانجليزي، تابع لايف رابط ماتش مانشستر سيتي جودة متعددة الآن في البريميرليج، يلا شوت BEIN SPORT مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس LIVE PLUS.

Advertisements