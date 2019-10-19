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مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة اليوم في الدوري السعودي

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ينتقل اتحاد جدة إلى ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز لمواجهة نظيره الوحدة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في الجولة السابعة من ادوري الأمير في نسخته الحالية ، وتتابعون المباراة مباشرة.

ويعول فريق الوحدة على تشكيلته المعتادة هذا الموسم والتي نفذت أفكار مدربه في ست مباريات خاضها هذا الموسم جمع خلالهم 12 نقطة في المركز الثالث وبإمكانه الذهاب بعيدا لو تمكن من تسجيل انتصار اليوم.

التشكيل المتوقع للوحدة أمام الاتحاد في مباراة اليوم:

في حراسة المرمى: محمد الشامسي

في خط الدفاع: المنهالي - حمدان الكمالي - إسماعيل مطر - تيفالي

في خط الوسط: تشانغ - فواز عوانة - دي سوزا - حسين عباس - الزعابي

في خط الهجوم : ميليسي

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موعد مباراة الوحدة ضد اتحاد جدة في قمة مباريات الأسبوع السابع من الدوري السعودي

لا تذهبوا بعيدا فهناك قمة ستكون حاضرة اليوم بين الاتحاد والوخدة بث مباشر اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت طرابلس ودمشق ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت العراق ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت صنعاء، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مسقط، الخامسة مساء بتوقيت جرينتش، الساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب ، الساعة الثامنة مساء بتوقيت الكويت، الساعة الثامنة مساء بتوقيت الدوحة ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

كتيبة المدرب سييرا تعلم أن الخسارة اليوم أمام الوحدة أو فقدان أي نقطة ستعني عدم التمكن من ملاحقة أصحاب القمة والمربع الذهبي فهم يأتون في المركز السادس برصيد 9 نقاط، ولن يكون أمام المدرب سوى إثبات الذات في البطولة بعدما ودعوا بطولة دوري أبطال آسيا على يد مواطنه الهلال.

تشكيلة اتحاد جدة المتوقعة اليوم أمام الوحدة:

في حراسة المرمى : فواز القرني.

في خط الدفاع : منصور الحربي - عبدالمحسن فلاته - زياد الصحفى - سعود عبدالحميد.

في خط الوسط : كارلوس فيلانويفا - كريم الأحمدي – رومارينهو - ايمليانو فيكيو - عبدالعزيز البيشي.

في خط الهجوم : هارون كمارا.

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