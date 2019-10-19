شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يخطف ثلاث نقاط مهمة من نيوكاسل والان مع التفاصيل

نجح نادى تشيلسى فى الفوز على نظيره نادي نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الإسبوع التاسع من الدورى الإنجليزى.

انتهى الشوط الأول وسط سيطره من جانت تشيلسى على أغلب مجريات الشوط فى محاولة لإستغلال الفرص والأداء الجيد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي..

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وفي الدقيقة 74 من عمر اللقاء نجح ماركوس ألونسو من تسجيل الهدف الوحيد للبلوز بعد تسديد كرة أرضية سكنت شباك الحارس.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد تشيلسى إلى النقطة 13 فى المركز الثالث،

بينما يظل نيوكاسل في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.