شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تشكيلة مانشستر سيتي امام كريستال بالاس والان مع التفاصيل

أعلن المدرب الاسباني بيب جوارديولا حامل لقب الدوري الانجليزي العام الماضي مع المان سيتي عن مفاجأة اليوم في تشكيلة اللقاء ام كريستال بالاس في اطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز . وجاء تشكيل السبتي كالآتي : ايدرسون فرناندينهو-كانسيلو-ميندي-رودريجو Advertisements جاندوجان-سيلفا-دي بروين-رحيم سترلينج-بيرناندو سيلفا خيسوس وجاءت المفاجأة كالعادة في التشكيل من جوارديولا بإقحام خيسوس مكان اجويرو وجلوس رياض محرز بعد التألق واللعب بفرناندينهو ورودريجو في خط الدفاع يذكر ان الاتنين اللاعبين يلعبون في خط وسط مما يثير الدهشة! ويأتي السيتي في المركز الرابع مؤقتا ب١٦ نقطة وكريستال بالاس في المركز الـ١٦ ب١٤ نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيلة مانشستر سيتي امام كريستال بالاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.