شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيلة النهائية لنابولي أمام فيرونا والان مع التفاصيل

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عن تشكيلة الفريق النهائية في مواجهة نظيره فيرونا ضمن منافسات الكالتشيو في جولته الثامنة من عمر الدوري الايطالي الممتاز. وتضمنت التشكيلة كلا من: Advertisements دي لورينزو - كوليبالي - مانولاس - مالكويت - ميريت كاليخون - ألان - فابيان رويز ميليك - انسيني - أمين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيلة النهائية لنابولي أمام فيرونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.