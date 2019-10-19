شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يطلب من جماهير برشلونة الوقت للتأقلم! والان مع التفاصيل
صرح النجم الفرنسي انطونيو جريزمان المنضم حديثا لصفوف نادي برشلونة الاسباني ، انه سوف يستغرق وقتا للتأقلم مع تكتيك الفريق الكتالوني.
وخاض جريزمان مباراة اليوم بقميص برشلونة امام نظيره ايبار ، وتألق جريزمان حيث سجل الهدف الاول لبرشلونة في الدقيقة ١٣ من عمر الشوط الاول ، ومرر جريزمان تمريرة لليونيل ميسي ليسجل الهدف الثاني بصناعة النجم الفرنسي في الدقيقة ٥٨ من عمر اللقاء
وتحدث جريزمان لوسائل الاعلام الاسبانية عقب المباراة التي جمعتهم مع ايبار ، حيث اجاب علي السؤال الذي طرح عليه، هل قدمت افضل مباراة لك اليوم مع برشلونة ؟
واجاب جريزمان: ستكون هناك ايام اسوأ وكذلك ايام افضل.
وقال" لقد انضميت مؤخرا لصفوف برشلونة والتأقلم مع الفريق سوف يستغرق وقتا .
وفاز برشلونة علي نظيره ايبار بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الاسباني لينتزع الصدارة مؤقتا من ريال مدريد الذي يسعي للفوز اليوم امام ريال مايوركا لإستعادة صدارة الليجا.
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