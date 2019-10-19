شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 جولات.. الهلال «هجوم مرعب ورقم مميز» والان مع التفاصيل

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من تحقيق الفوز على فريق ضمك بثلاثية نظيفة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

رقم مميز لهجوم الهلال

وفي سياق متصل حقق الهلال السعودي، رقم هجومي مميز، بعد أن تفوق لاعبيه بفارق كبير على هجوم بقية الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تخطى الفريق حاجز الـ 20 هدفًا خلال منافسات الدوري حتى الآن، بعد أن كان أول من تخطى الـ 10 أهداف أيضًا، حيث سجل حتى الآن 22 هدفًا، عقب مرور 7 جولات.

أهداف هجوم الهلال تعادل أهداف فرق المؤخرة

وفي السياق ذاته حقق خط هجوم الهلال المرعب رقما مميزا آخر حيث تساوى عدد الأهداف التي سجلها لاعبوه مع أهداف الفرق الأربعة في المراكز الأخيرة لترتيب الدوري السعودي وهم : الرائد، الفيحاء، الفتح وضمك حيث سجلت الفرق الأربعة عدد 22 من الأهداف وهوا نفس عدد الأهداف التي سجلها الخط الهجومي لفريق الهلال.

3 لاعبين من الهلال ضمن هدافى الدوري السعودي

وتشهد قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، تواجد ثلاثة من لاعبي الهلال في قائمة الهدافين الخمسة الأوائل وجاءت القائمة كالتالي :

1_ كارلوس إدواردو " الهلال" : 6 أهداف

2_ بافيتيمبي جوميس " الهلال" : 5 أهداف

3_ اندريا ماستينور " العدالة" : 5 أهداف

4_ عمر السومة " الأهلي" : 5 أهداف

5_ رومارينيو " الاتحاد" : 5 أهداف

6_اليو سيس " العدالة" : 4 أهداف

7 _عمر خربين " الهلال" : 4 أهداف

قائمة صناع اللعب في الدوري السعودي لا تخلو من هجوم الهلال

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ترتيب قائمة صانعي الأهداف في الدوري السعودي

ولا شك أن مركز صناعة اللعب في فرق الدوري السعودي كان له طابع السحر في إحراز العديد من الأهداف الرائعة خلال السبع جولات المنصرمة حيث تصدر حسن الحبيب لاعب الحزم قائمة صانعي أهداف الدوري السعودي برصيد صناعة 3 أهداف متقاسما مع سعد بقير مهاجم فريق أبها بنفس العدد من صناعة الأهداف ولم تخلو القائمة من خط هجوم الهلال المرعب حيث تواجد بها ثلاثة لاعبين من الفريق الأزرق لتكون القائمة كالتالي :

حسن الحبيب “الحزم”: 3 أهداف

سعد بقير “أبها”: 3 أهداف

ألكساندر بريجوفيتش “الاتحاد“: هدفين

إيميليانو فيشيو “الاتحاد“: هدفين

أندرية كاريلو “الهلال“: هدفين

دانيلو أسبريلا “الشباب”: هدفين

عبدالرحمن غريب “الأهلي“: هدفين

عبدالله الشامخ “الشباب”: هدفين

علي هزازي “الاتفاق”: هدفين

عمر خربين “الهلال“: هدفين

هتان باهبري “الهلال“: هدفين

ياسر الشهراني “الهلال”: هدفين

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

وفي سياق متصل تمكن الهلال من الوصول للنقطة 19 من خوض الفريق الأزرق 7 جولات حيث تمكن من توسيع الفارق في عدد الأهداف بينه وأقرب منافسيه، وهو النادي الأهلي إلى 10 أهداف.