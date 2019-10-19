شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد أبرز الغائبين أمام مايوركا في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان القائمة المستدعاة لملاقاة ريال مايوركا اليوم في اطار الجولة التاسعة من الليجا الاسبانية .

وشهدت القائمة غياب ايدين هازارد لإستقبال مولوده الجديد بعد ان سمح له زيدان بالغياب عن المباراة مراعاة له، واقحم ماريانو دياز مكانه .

وشهدت ايضا القائمة غياب داني كرفخال الظهير الايمن وتوني كروس ، وجاريث بيل ، ناتشو ، اسينسيو ، مودريتش وفاسكيز .

يدخل النادي الملكي المباراة وعينه علي إستعادة الصدارة من الغريم التقلدي برشلونة بعد فوزه اليوم علي إيبار بثلاثية نظيفة.