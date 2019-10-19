شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد أبرز الغائبين أمام مايوركا في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل
أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان القائمة المستدعاة لملاقاة ريال مايوركا اليوم في اطار الجولة التاسعة من الليجا الاسبانية .
وشهدت القائمة غياب ايدين هازارد لإستقبال مولوده الجديد بعد ان سمح له زيدان بالغياب عن المباراة مراعاة له، واقحم ماريانو دياز مكانه .
وشهدت ايضا القائمة غياب داني كرفخال الظهير الايمن وتوني كروس ، وجاريث بيل ، ناتشو ، اسينسيو ، مودريتش وفاسكيز .
يدخل النادي الملكي المباراة وعينه علي إستعادة الصدارة من الغريم التقلدي برشلونة بعد فوزه اليوم علي إيبار بثلاثية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد أبرز الغائبين أمام مايوركا في الدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.