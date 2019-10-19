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هازارد أبرز الغائبين أمام مايوركا في الدوري الاسباني

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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان القائمة المستدعاة لملاقاة ريال مايوركا اليوم في اطار الجولة التاسعة من الليجا الاسبانية . 

وشهدت القائمة غياب ايدين هازارد لإستقبال مولوده الجديد بعد ان سمح له زيدان بالغياب عن المباراة مراعاة له، واقحم ماريانو دياز مكانه .

وشهدت ايضا القائمة غياب داني كرفخال الظهير الايمن وتوني كروس ، وجاريث بيل ، ناتشو ، اسينسيو ، مودريتش وفاسكيز .

يدخل النادي الملكي المباراة وعينه علي إستعادة الصدارة من الغريم التقلدي بعد فوزه اليوم علي إيبار بثلاثية نظيفة.

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