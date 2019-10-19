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تشيلسي ينجو من فخ نيوكاسل ويفوز بهدف «ألونسو»

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي فوزًا مهمًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

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تمكن تشيلسي من هز شباك نيوكاسل، عبر تسديدة قوية من قبل ماركوس ألونسو من الجانب الأيسر لمنطة الجزاء في الدقيقة 73، لمست أصابع الحارس دوبرافكا وسكنت الشباك.

وكاد نيوكاسل يسجل هدف التعادل في الدقيقة 88، عبر رأسية من كلارك، إلا أن تسديدته علت العارضة، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدف دون رد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 17 محتلا المركز الثالث مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 8 نقاط في المركز الـ18.

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