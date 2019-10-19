شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي ينجو من فخ نيوكاسل ويفوز بهدف «ألونسو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي فوزًا مهمًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
تمكن تشيلسي من هز شباك نيوكاسل، عبر تسديدة قوية من قبل ماركوس ألونسو من الجانب الأيسر لمنطة الجزاء في الدقيقة 73، لمست أصابع الحارس دوبرافكا وسكنت الشباك.
وكاد نيوكاسل يسجل هدف التعادل في الدقيقة 88، عبر رأسية من كلارك، إلا أن تسديدته علت العارضة، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدف دون رد.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 17 محتلا المركز الثالث مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 8 نقاط في المركز الـ18.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي ينجو من فخ نيوكاسل ويفوز بهدف «ألونسو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.