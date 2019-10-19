شكرا لقرائتكم خبر عن «جارسيا» يختار 24 لاعبًا لمنتخب اليد استعدادًا لوديتي البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة اليد، الإسبانى روبرتو جارسيا بروندو، قائمة ضمت 24 لاعبا استعدادا لمواجهتي البرتغالي وديًا يومي 24 و26 أكتوبر الجاري، في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في تونس يناير المقبل والمؤهلة لأليمبياد طوكيو.

وجاءت اختيارات المنتخب لوديتي البرتغال على النحو التالي:

عمر بكار وكريم أيمن وعلي زين ويحيى الدرع وحسن قداح وإسلام حسن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام «دودو» وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري وعمر سامي وإبراهيم المصري وممدوح هاشم وخالد وليد ووسام نوار وأحمد عادل وكريم هنداوي ومحمد على وعصام الطيار وعبدالرحمن طه.

ومن جانبه، أكد مؤمن صفا، المشرف العام على المنتخبات الوطنية، أن المنتخب الوطني يتدرب صباحا ومساء على فترتين استعدادا لمواجهتي البرتغال، مشيرًا إلى أن المدير الفني يسعى لتجربة أكثر عدد من اللاعبين للاطمئنان على المنتخب خلال وديتي البرتغال القوية.

Advertisements

وأشار «صفا» إلى أهمية مواجهتي البرتغال كونه من الفرق الكبيرة في أوروبا واستطاع مؤخرا هزيمة الديوك الفرنسية، وأضاف أنه يتمنى تحقيق أقصى استفادة من الوديتين، خاصة أن المنتخب مقبل على بطولة أفريقية ساخنة وصراع على الزعامة الأفريقية وتذكرة التأهل لطوكيو، وأوضح أن المنتخب يواصل التجهيز ببرنامج منتظم.

وتقام البطولة بمشاركة 17 منتخبا، سيتم تقسيمها إلى أربع مجموعات ومقسمة إلى تصنيفات مختلفة جاءت على النحو التالي :

التصنيف الأول: مصر وتونس وأنجولا والمغرب.

والثاني: الجابون والجزائر والكاميرون والكونغو الديمقراطية.

والثالث: الكونغو برازافيل وغينيا ونيجيريا وكوت ديفوار.

وأخيرا الرابع: زامبيا والسنغال وكينيا وليبيا والرأس الأخضر.