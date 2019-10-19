شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مباراة إيبار × برشلونة.. تألق تهديفي ثلاثي للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق برشلونة انتصارًا عريضًا خارج قواعده على حساب نادي إيبار بنتيجة 3-0 في مباراة جمعت بين الفريقين في معقل الأخير، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني «لاليجا».

واعتلى برشلونة صدارة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 19 نقطة، بعد فوز مستحق في مباراة هيمن على مجرياتها، ولم يتعرض خلالها لأي محاولة تسديد على مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن (5 محاولات تسديد لأصحاب الأرض.. 0 على مرمى الضيوف).

وتألق الثلاثي الهجومي لبرشلونة، ميسي، جريزمان وسواريز، وسجل هذا الثلاثي في المباراة لينجحوا للمرة الأولى هذا الموسم في التسجيل بمباراة واحدة جميعًا.

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وافتتح جريزمان التهديف في المباراة بعد 13 دقيقة من البداية مسجلًا رابع أهدافه في لاليجا هذا الموسم، والهدف الأول خارج قواعده في لاليجا منذ 8 أشهر، منذ هدفه في فبراير الماضي ضد رايو فاييكانو، بقميص أتلتيكو مدريد.

وعزز ليونيل ميسي تقدم برشلونة بعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني، قبل أن ينهي لويس سواريز المباراة عمليًا في الدقيقة 21 من الشوط الثاني مسجلًا هدفه العاشر بالتخصص ضد إيبار، ليكون أكثر الأندية التي تمكن المهاجم الأوروجوياني من التسجيل في مرماها خلال مسيرته في لاليجا (مناصفة مع ريال بيتيس.. 10 أهداف ضد كل فريق).

وحافظ برشلونة على سجله المميز ضد إيبار. فالعملاق الكتالوني هزم النادي الباسكي الصغير في 10 مناسبات، أكثر من أي نادٍ آخر في المسابقة، كذلك برشلونة سجل 36 هدفًا في مواجهاته أمام إيبار، وهو عدد أهداف لم يسجله أي نادٍ آخر في لاليجا خلال إجمالي مواجهاته مع نادي إيبار.

وأصبح إيبار هو ثالث نادٍ في تاريخ لاليجا يلعب أكثر سلسلة من المباريات ضد برشلونة دون النجاح في الفوز على العملاق الكتالوني (11: 10 هزائم وتعادل)، بعد ديبورتيفو لوجرونيس (18) وألميريا (12).

وحقق برشلونة انتصارين متتاليين خارج قواعد الفريق في لاليجا دون أن يستقبل هدفا خلال المباراتين (2-0 ضد خيتافي و3-0 ضد إيبار) في سلسلة تتكرر للمرة الأولى منذ مارس الماضي.