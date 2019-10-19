بالتشكيل | مانشستر سيتي يحل ضيفاً ثقيلاً على كريستال بالاس في البريميرليج

السبت 19 أكتوبر 2019 محمد الدمتناوي يلتقي بعد قليل نادي كريستال بالاس أمام نظيره نادي مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب سيلهرست بارك.

حيث يدخل بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى:إيدرسون. خط الدفاع: كانسيلو - فيرناندينيو - ميندي خط الوسط: هيرنانديز- برناردو سيلفا - ديفيد سيلفا- جوندوجان- دي بروين. Advertisements خط الهجوم: رحيم ستيرلنيج- جابريل جيسوس. بينما يدخل روي هودسون المدير الفني لنادي كريستال بالاس بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: هينيسي. خط الدفاع: وارد- كاهيل- تومكينز- أنهولت. خط الوسط: ميليفوجيفيتش- ماكارثر- كوياتي- سكلوب- زاها. خط الهجوم: أيوو. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السابع برصيد 14 نقطة.

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