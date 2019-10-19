مان يونايتد يسعي لاستغلال رغبة رئيس نابولي الإيطالي

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السبت 19 أكتوبر 2019
ركزت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، أن نادي مان يونايتد الانجليزي، يسعي مرة أخرى في التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي، هداف فريق نابولي الايطالي.
وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كوليبالي يعتبر واحدًا من أفضل المدافعين في ايطاليا بشكل خاص و العالم بشكل عام ، وتم ربط اسمه بالانتقال إلى العملاق الانجليزي مان يونايتد قبل التعاقد مع هاري ماجواير .
وكان مان يونايتد حريصا على ضم كوليبالي اطفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن نابولي رفض التفريط في خدمات نجمه السنغالي ، بناء على رغبة مدربه كارلو أنشيلوتي وقد أعلن من ذي قبل أنه لا يفرط في أحد من ابنائه.
ومع ذلك، فقد تغيرت الأمور بشكل جذري في الاشهر القليلة الماضسه، بعد إعلان أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، علنًا بأنه سيبيع أحد مدافعيه ولكنه لم يحسم أو يعلن اي منهم.
ووفقًا لآخر التطورات، سيقوم مانشستر يونايتد بتقييم الأمر مرة أخرى، لحسم إمكانية عمل شراكة بين ماجواير وكوليبالي في أولد ترافورد.
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