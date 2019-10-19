شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يجهز ملابس أمم أفريقيا بتعليمات الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الإدارى للمنتخب الأولمبى بقيادة الدكتور علاء عبد العزيز، فى تجهيز ملابس المنتخب قبل المشاركة فى بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ويلزم الاتحاد الافريقى المنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة، بطباعة أسماء اللاعبين الـ21 فى القائمة النهائية لكل فريق على ظهر اللاعبين فوق كل رقم، وهو ما بدأ الجهاز الادارى للفراعنة فى تنفيذه.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

ويرسل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب قائمته إلى الكاف يوم 28 أكتوبر الجارى، وتضم 21 لاعبا وفقا للائحة البطولة بواقع 3 حراس و18 لاعبا، ويحق له استبدال لاعب واحد بناء على تقرير طبى قبل أول مباراة بـ24 ساعة.