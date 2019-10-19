شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يجهز ملابس أمم أفريقيا بتعليمات الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلزم الاتحاد الافريقى المنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة، بطباعة أسماء اللاعبين الـ21 فى القائمة النهائية لكل فريق على ظهر اللاعبين فوق كل رقم، وهو ما بدأ الجهاز الادارى للفراعنة فى تنفيذه.
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