شكرا لقرائتكم ليس بيان الأهلي فقط .. الجبلاية تكشف مصير 5 ملفات شائكة وسر تأجيل جلسة المصير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بـ اتحاد الكرة عن سر تأجيل الاجتماع الذى كان مقررا له اليوم السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة لحسم بعض الملفات الهامة.

وقال المصدر، إن الاجتماع تم تأجيله بسبب سفر عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد فى مهمة عمل خاصة إلى أمريكا .

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وأكد أنه ستكون على مائدة المجلس بعض الملفات منها سيناريو الخروج من أزمة تأجيل مباراة القمة، وتحديد موقف الاتحاد من بيان الأهلى ردا على التأجيل، وحسم موقف لقاء القمة، ومناقشة الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولة أمم أفريقيا من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، بجانب دراسة مطالب المنتخب الأول قبل مواجهة كينيا وجز القمر الرسميتين فى تصفيات أفريقيا المقرر لها 14 و19 نوفمبر المقبل.

واختتم، أن الجناينى سيعود من رحلته خارج البلاد بعد غدا الأثنين وسيكون الاجتماع المقبل الثلاثاء المقبل عقب عودة الجناينى من السفر مباشرة.