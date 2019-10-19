شكرا لقرائتكم بدلاء الإسماعيلي يفوزون علي التل الكبير بسداسية وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشرك الجهاز الفنى فى الشوط الثانى كلآ من أيمن رجب ، محمد عمار، محمود صلاح، حازم مرسى.
أحرز أهداف اللقاء، حازم مرسى ( ثلاثة أهداف، بيكيتى ، وجيه عبد الحكيم ،مدحت فقوسة لكل منهم هدف.
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