شكرا لقرائتكم فايلر يخصص فقرة للكرات العرضية فى مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تخصيص فقرة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الفقرة الفنية ، إرسال السويسري الكرات العرضية إلى اللاعبين داخل منطقة الجزاء لتحويلها إلى المرمى.

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وركز فايلر على بعض النواحي الفنية والتكتيكية التى يجد فيها قصور لدي اللاعبين لتتميتها قبل ان يستأنف الدورى خلال الفترة المقبلة .

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة وذلك استعدادا للمرحلة المقبلة.