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فالنسيا يتعادل مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه فالنسيا 1-1، في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في الجولة التي شهدت فوز على إيبار 3-0.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله دييغو كوستا في الدقيقة 36 من ركلة جزاء وتعادل دانييل باريخو لبلنسية في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة طرد لي كانغ إن لاعب فالنسيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.

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