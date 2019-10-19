شكرا لقرائتكم إيفرتون يخرج من دوامة الهزائم عبر بوابة وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تخلص إيفرتون من دوامة الهزائم المتتالية وانتزع فوزا غاليا 2 - صفر على وست هام يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع إيفرتون رصيده إلى عشر نقاط ليقفز من المركز الثامن عشر إلى المركز الثاني عشر مؤقتا حيث حقق الفوز اليوم بعد أربع هزائم متتالية في المسابقة وتجمد رصيد وست هام عند 12 نقطة في المركز الثامن بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

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وحسم إيفرتون المباراة بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي برنارد إينيسيو والأيسلندي البديل جيلفي سيغوردسون في الدقيقتين 17 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وجاء الهدف الأول عندما تلاعب برنارد بدفاع ويستهام داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17 ثم سددها في الزاوية الضيقة على يسار الحارس لتمر الكرة أسفل يد الحارس وتتهادى داخل المرمى.

وأضاف البديل سيغوردسون الهدف الثاني بعد ست دقائق من نزوله حيث وصلت إليه الكرة أمام منطقة الجزاء مباشرة وتلاعب بالدفاع ثم سددها في الزاوية العليا على يمين الحارس الذي لم يستطع الوصول إليها.