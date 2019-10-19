شكرا لقرائتكم ثلاثية في شباك إيبار.. تقود برشلونة لصدارة الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد حامل اللقب برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه إيبار 3 - صفر اليوم السبت على ملعب "إيبوروا"، في المرحلة التاسعة من المسابقة.

وافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 13 ثم أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 58 قبل أن يختتم لويس سواريز التسجيل بالهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 66 بمساعدة ميسي.

ورفع برشلونة رصيده بذلك إلى 19 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقط واحدة أمام ريال مدريد ونقطتين أمام غرناطة، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد إيبار عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر.

وكان تسجيل ميسي هدف في مباراة اليوم وصناعة هدف آخر بمثابة احتفال بمناسبة مرور 15 عاما على أول مشاركة له بقميص برشلونة، حيث كان قد ظهر للمرة الأولى بقميص الفريق الكاتالوني عندما شارك من مقعد البدلاء في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام إسبانيول في 16 أكتوبر من عام 2004.