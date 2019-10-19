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شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد السويس الجديد يحتضن مباريات سيراميكا كليوباترا فى القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مسئولو سيراميكا كليوباترا، استاد السويس الجديد ملعبا لهم في دوري القسم الثاني عن الموسم الجديد، على أن تكون البداية مباراة الداخلية.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الداخلية في الثالثة عصر بعد غد الإثنين على ملعب السويس الجديد في افتتاح مباريات مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.
وقد سافر الفريق صباح اليوم إلى السويس، وخاض اللاعبون مرانهم الأول على ملعب السويس الجديد، على أن يشهد نفس الملعب المران الأخير عصر الغد.
فاكس اتحاد الكرة
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