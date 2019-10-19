شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أبطال يد الزمالك فى جولة بـ الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار فريق كرة اليد بنادى الزمالك مقر جريدة الخليج 365 للإحتفال بالحصول على لقب بطولة أفريقيا للأندية للمرة الـ 12 فى تاريخه والثالثة على التوالى فى النسخة التى اختتمت بالرأس الأخضر.

وحضر إلى مقر الخليج 365 كلا من ، باسم السبكى المدير الفنى و حمادة عبد البارى المدير الإدارى و كلا من اللاعبين ،محمد رمضان " هتلر " ومحمود خليل " فلفل " و حازم ممدوح و مصطفى خليل و جمال شعبان ادارى الفريق و مصطفى السنى أحد أعضاء العلاج الطبيعى.

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك، تحت قيادة مديره الفنى باسم السبكى، فى الفوز بجميع مواجهاته فى البطولة بدءا من تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على كلا من: ديسبورتيفو بطل الرأس الأخضر 45 / 25، والنجم الكونغولى 41 / 26، وفاب الكاميرونى 28/ 23، ووداد سمارة المغربى 38 / 32، قبل أن يهزم ريد ستاد الإيفوارى 35 / 23 فى ربع النهائى، ثم إنتركلوب الأنجولى 30 / 18 فى نصف النهائى.

وحقق الأبيض اللقب 11 مرة من قبل أعوام، 1979، 1980، 1981، 1986، 1991، 2001، 2002، 2011، 2015، 2017، 2018 ، قبل أن يحصد النجمة الـ 12 على حساب سبورتنج بنتيجة 33 / 31 فى النهائى.

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