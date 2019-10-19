شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الدراجات تعتمد الميزانية والحساب الختامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العمومية للإتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام الميزانية اوالحساب الختامى عن العام المالى 2018 /2019 التى عقدت اليوم السبت بمقر الاتحاد بحضور 12 هيئة من أصل 17 نادى وحضر الجمعية العمومية أعضاء مجلس الادارة بالكامل وممثلى اللجنة الاوليمبية المصرية Advertisements وأشادت الجمعية العمومية بالدور الذي قام به أيمن سالم المدير التنفيذي للاتحاد خلال العام الماضي وتسهيل كافة العقبات أمام الجمعية العمومية

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