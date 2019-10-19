شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعالج أزمة إهدار الفرص في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عكف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على علاج أزمة أهدار الفرص والرعونة أمام المرمى، والتي ظهرت بشكل كبير خلال مران الفريق اليوم السبت والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوقف فايلر المران في أكثر مناسبة لتصحيح أخطاء اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات الفنية، وقسم فايلر الفريق مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمانزيوم، وجزء أخر دخل في تدريبات بدنية بالكرة تحت قيادة المدرب السويسري.

واجتمع فايلر مع اللاعبين لتدريبهم على كيفية استغلال الكرات العرضية مع رفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية، واستغلالا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات في الفترة الحالية.