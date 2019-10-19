الإسماعيلي يفوز علي التل الكبير بسداسية وديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فاز بدلاء الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى على التل الكبير بستة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة الودية التى أقيمت بين الفريقين على الملعب الفرعى بنادى القناة.
بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من : محمد فوزى ،أحمد أيمن، احمد فتحى كاستيلو ، محمد هاشم ، مصطفى فارس، عماد حمدى، نادر رمضان ، مدحت فقوسة، بيكيتى سيلفا ، وجيه عبدالحكيم، شيلونجو
وأشرك الجهاز الفنى فى الشوط الثانى كلآ من أيمن رجب ، محمد عمار، محمود صلاح، حازم مرسى.
أحرز أهداف اللقاء، حازم مرسى ( ثلاثة أهداف، بيكيتى ، وجيه عبد الحكيم ،مدحت فقوسة لكل منهم هدف.
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