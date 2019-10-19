شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد للسومة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

حقق السوري عمرالسومة، مهاجم فريق أهلي جدة، رقماً جديدا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد مشاركته في مواجهة فريقه ضد التعاون، مساء أمس الجمعة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من المسابقة المحلية.

رقم فريد للسوري عمر السومة في الدوري السعودي

وحقق السوري عمر السومة رقماً فريداً في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد إحرازه الهدف الثالث في مرمى التعاون حيث وصل رصيده من الأهداف مع الأهلي إلى 108 هدفاً، ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً لنادٍ واحد في تاريخ البطولة المحلية.

أهداف السومة في الدوري السعودي

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وشارك النجم السوري في 159 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه لصفوف الأهلي عام 2014، وتمكن من إحراز 148 هدفاً، وتوج بلقب هدّاف الدوري السعودي في 3 مواسم مختلفة مع الراقي.

الأهلي يهزم التعاون

وفي سياق متصل تغلب فريق الأهلي على ضيفه التعاون، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” أمس الجمعة ، في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ترتيب الأهلي في الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة المحلية، بعد أن وصل رصيده إلى 14 نقطة، حصدهم خلال 7 جولات، من الفوز في 4 مباريات والتعادل بإثنتين والهزيمة في أخرى.