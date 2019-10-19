شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي في مواجهة متوازنة أمام بيرنلي في البريميرليج والان مع التفاصيل
يلتقي بعد قليل فريق ليستر سيتي أمام نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
حيث جاء تشكيل فريق بيرنلي كالاتي:
في حراسة المرمى :- نيك بوبي
في خط الدفاع :- لوتون، تاركوفسكي، ميي، بيترس .
في خط الوسط :- برادي، هيندريك، ويستوود، ماكنيل.
في خط الهجوم :- وود، رودريجز.
وفي المقابل جاء تشكيل فريق لستر ستي كالآتي :-
في حراسة المرمى :- شمايكل.
في خط الدفاع :- بيريرا، إيفانز، سويونكو، تشايلويل.
في خط الوسط :- نديدي، هارفي بارنيس، يوري تيليمانس، آيوزي بيريز.
في خط الهجوم :- جيمي فاردي.
ويحتل ليستر ستي المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع برصيد 12 نقطة.
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