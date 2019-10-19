شكرا لقرائتكم خبر عن حذف اسم سانشو من تشكيل دورتموند في مواجهة جلادباخ والان مع التفاصيل
سلطت تقارير إعلامية الضوء علي لوسيان فافر، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند، قد ازاح اسم الهداف الإنجليزي الدولي جادون سانشو من تشكيل الفريق الذي سيلعب أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، الذي يحتل صدارة جدول الدوري الألماني.
وبحسب ما أفاد به موقعا "كيكر أون لاين" و"تي أون لاين.دي إي"، يرجع السبب في ذلك إلى تأخر عودة سانشو 19 عاما بعد مشاركته مع منتخب بلده انجلترا.
ولم يفيد النادي باي رد مقنل حول ما ورد في هذا التقرير بشأن غياب سانشو عن المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت.
ويعد سانشو واحدا من أفضل لاعبي دورتموند منذ قدومه إلى النادي في 2017.
غير أن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب فيها النجم الانجليزي عن مباريات بسبب أمور تتعلق بعدم الانضباط في المران الجماعي وبدون الرجوع لمدرب الفريق، حيث كان بيتر شتوجر، المدير الفني السابق لدورتموند قد نقله في موسم 2017/2018 إلى فريق تحت 23 عاما بسبب قدومه متأخرا عدة مرات إلى التدريب.
كان فافري قد أشاد بالقدرات الرياضية لدى سانشو أول أمس الخميس، وقال " هو لاعب ممتاز، لكنه لا يزال عليه أن يتعلم ويستمتع" ويتعلم المزيد عن الالتزام بالمواعيد، وأضاف فافري أن سانشو " لديه إمكانات هائلة
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