منتخبات القوات المسلحة تشارك في بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة بالصين

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

اُفتتحت منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة والتي تستضيفها مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من 18 إلى 28 من أكتوبر الجاري، بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية.

وكان حفل الافتتاح الذي أقيم بالملعب الرئيسي لمدينة ووهان الرياضية، بدأ باستعراض دخول المنتخبات المشاركة والتي بلغ عددها 120 منتخبا من كافة القارات والتي قدمت للمنافسة في 23 لعبة كأكبر حدث رياضي عالمي بعد الأولمبياد الصيفية.

بعدها توالت فقرات الحفل بكلمات من مسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات العسكرية وكذلك للدولة المستضيفة وكلمة مباشرة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

Advertisements

عقب ذلك انطلقت فقرات الحفل الاستعراضية والتي أبهرت الحضور بمشاركة فقرات عسكرية وتشكيلات ميدانية مميزة، وقبل ختام الحفل تم إشعال شعلة البطولة من خلال تناوب استلامها بين عدة أبطال عالميين.

وكان رئيس بعثة المنتخبات الرياضية السعودية العسكرية العميد الركن شداد بن طالع العمري، أشاد بحماس المنتخبات واللاعبين الذين يمثلون قواتنا المسلحة وذلك في عدة العاب منها ألعاب القوى وتنس الطاولة والتايكوندو والدراجات والرماية حيث ستنطلق منافسات هذه الألعاب بين المشاركين للظفر بالمراكز الأولى وتحطيم الأرقام الدولية.

يذكر أن المنتخبات الرياضية للقوات المسلحة تحظى بدعم من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وبمتابعة من رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم لتذليل كافة المصاعب وتسهيل إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية لتأهيل لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولات الرياضية العالمية.