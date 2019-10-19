شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه النجم الساحلي بكأس السوبر لكرة اليد في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، موعد ومكان مباراة كأس السوبر الأفريقي، والتي ستجمع الزمالك بطل دوري الأبطال، مع النجم الساحلي التونسي بطل أبطال الكؤوس.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، ستقام المباراة يوم 2 إبريل 2020، بدولة الجزائر، والفائز بالسوبر يتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية النسخة القادمة عام 2020، المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية.

وكان الزمالك قد توج ببطولة الأندية أبطال الدوري الأسبوع الماضي إثر تغلبه على سبورتنج 33-31 في مباراة مثيرة بين الفريقين.