شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يفوز على ويستهام بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق إيفرتون الفوز على ويستهام بهدفين نظيفين، السبت، ضمن مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع إيفرتون رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط، ويأتي في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد ويستهام عند 12 نقطة في المركز الثامن.

سجل هدفي إيفرتون، البرازيلي برنارد إينيسيو، في الدقيقة 17، والأيسلندي جيلفي سيجوردسون، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.