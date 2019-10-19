أبراهام يقود هجوم تشيلسي أمام نيوكاسل

السبت 19 أكتوبر 2019 يلتقي بعد قليل نادى تشيلسى مع نظيره نادي نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدورى الإنحليزى والتي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج.

وأعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل الفريق وجاء كالتالي:- حراسة المرمى:كيبا خط الدفاع:أزبيليكويتا-زوما-توموري-ماركوس ألونسو. خط الوسط: جورجينيو-باركلى-ويليان-مونت-أودوي. الهجوم:تامى أبراهام. Advertisements بينما جاء تشكيل نيوكاسل كالأتى:- حراسة المرمى:دوبرافكا خط الدفاع:شير-كلارك-لاسيليس-ويليمز-يدلين خط الوسط:ألمريون-لونجستاف-ماتى لونجستاف-ماكسيمين الهجوم:جويلنتون ويحتل البلوز المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز ال17 برصيد 8 نقاط.

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