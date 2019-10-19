شكرا لقرائتكم منتخب ماليزيا للإسكواش في ضيافة أمير وجيه بنادي الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم البطولتان أفضل لاعبى الإسكواش العالميين من السيدات والرجال، أبرزهم على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الإسكواش.
وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.
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