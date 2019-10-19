شكرا لقرائتكم منتخب ماليزيا للإسكواش في ضيافة أمير وجيه بنادي الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض منتخب ماليزيا، تدريباته في نادي الجزيرة استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للاسكواش والتي تنطلق 24 أكتوبر الجاري تحت سفح الأهرامات ، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، ويقام على هامشها بطولة أخرى للرجال تصنف بالفئة البلاتينية وتقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة 185 ألف دولار.

وحصل اللاعبين على تصاريح لإقامة معسكرهم في نادي الجزيرة استعداداً للبطولة المرتقبة، حيث استقبلهم أمير وجيه المدير الفني لمنتخب فراعنة الإسكواش.

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وتضم البطولتان أفضل لاعبى الإسكواش العالميين من السيدات والرجال، أبرزهم على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الإسكواش.

وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.