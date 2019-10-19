شكرا لقرائتكم 4 إصابات وعمليتان لضحية صالح جمعة فى التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إصابة مروعة تعرض لها لاعب الإعلاميين أحمد كمال الشهير بجلبيرتو والتي تعرض لها أثر تدخل مع صالح جمعة لاعب الأهلي فى مواجهة الفريقين الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مؤخراً.

وحصل الخليج 365 على التقرير الطبي لحالة اللاعب والذي أكد أنه يعاني من قطع بالرباط الصليبي الأمامي وقطع بالرباط الداخل وقطع بالغضروف الهلالي الخارجي واصابة بالرباط الصليبي الخلفي.

وأكدت التوصية الطبية أن اللاعب يحتاج لإجراء عملية بالمنظار لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي وعلاج قطع الغضروف الهلالي الخارجي مع تقييم حالة الرباط الصليبي الخلفي وعمل اللازم بالإضافة لإجراء عملية جراحية لإعادة بناء الرباط الداخلي.

Advertisements

وأجرى صالح جمعة اتصالاً هاتفياً بأحمد كمال الشهير بجلبيرتو لاعبي نادي الإعلاميين والذي تسبب صالح جمعة فى إصابته بقطع فى الرباط الصليبي خلال مواجهة الفريقين الودية.

وتقدم صالح جمعة بالاعتذار لجلبيرتو مبدياً استعداده لتحمل أي تكاليف وهو نفس الأمر الذي قامت به إدارة الأهلي ممثلة في سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والذي تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة، إلا أن إدارة الأخير رفضت ووجهت الشكر لإدارة الأهلي.