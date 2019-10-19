شكرا لقرائتكم أوكوي يبلغ الاتحاد السكندري بموعد عودته بعد تعرضه لوعكة صحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ الأوغندى إيمانويل أوكوى لاعب الاتحاد السكندرى، الجهاز الفنى لزعيم الثغر بعودته إلى الإسكندرية، خلال الساعات القادمة، للانتظام فى استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها يوم الخميس المقبل، وذلك فى بطولة الدورى الممتاز.

وتعرض الأوغندى الدولى إيمانويل أوكوي لوعكة صحية ألزمته الفراش مما استدعى احتجازه بأحدى المستشفيات للعلاج فى بلاده ، و ذلك عقب مشاركته فى المباراة الودية الدولية لمنتخب بلاده أمام منتخب إثيوبيا يوم الأحد الماضى والتي انتهت بفوز المنتخب الأوغندى بهدف دون مقابل أحرزه أوكوى.

وأكد اللاعب على وصولة إلى الإسكندرية عقب مغادرته المستشفى أمس الجمعة للانضمام للاتحاد السكندرى خلال الساعات القليلة القادمة والمشاركة في التدريبات استعداداً لمواجهة حرس الحدود.