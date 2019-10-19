شكرا لقرائتكم صالح جمعة يطمئن على ضحيته بودية الأهلي والإعلاميين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي على الاتصالا بأحمد كمال الشهير بـ"جلبرتو" لاعب فريق الإعلاميين والذي تسبب صالح جمعة فى إصابته بقطع فى الرباط الصليبي خلال مواجهة الفريقين الودية.
وتقدم صالح جمعة بالاعتذار لجلبيرتو، مبدياً استعداده لتحمل أي تكاليف علاجية، وهو نفس الأمر الذي قامت به إدارة الأهلي ممثلة في سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والذي تواصل مع طارق الشرباصي رئيس نادي الإعلاميين فى وقت سابق، وعرض تكفل الأهلي بمصاريف علاج لاعب الإعلاميين كاملة، إلا أن إدارة الأخير رفضت ووجهت الشكر لإدارة الأهلي.
ويستأنف الأهلى تدريباته اليوم السبت بعد حصول الفيق على راحة من التدريبات أمس الجمعة بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
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