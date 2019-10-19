شكرا لقرائتكم عمرو منسي يكشف تفاصيل بطولة العالم للإسكواش فى أهرامات الجيزة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي تصريحات صحفية قال منسي: إن البطولة ستكون منقولة على أكثر من 36 محطة عالمية بحيث تذاع على قناة أون سبورت بشكل حصري في مصر والعالم العربي، ويشارك في البطولة 110 لاعب ولاعبة هم الأفضل في التصنيف العالمي من بينهم 64 لاعبة، و48 لاعب يحملون جنسيات 22 دولة من جميع القارات.
وأضاف مدير بطولة العالم للاسكواش: حفل الافتتاح يسكون عبارة عن طابور عرض للاعبين المشاركين في البطولة الرجال والسيدات، يوم 26 أكتوبر في الأهرامات، وسيكون التركيز أكبر على حفل الختام في نهائي البطولة الذي سيقام قبل المباراة النهائية في الأول من نوفمبر المقبل.
وتابع منسي، بالتأكيد هناك شخصيات عامة مدعوة للحضور، وفنانيين أيضاً الكثير يريد أن يحضر المباريات حرصاً على تشجيع أبطال مصر ولموقع الأهرامات الساحر الذي يجمع بين التراث والحضارة.
وعن
وأوضح منسي القيمة المادية للتذاكر، التى ستكون بأسعار رمزية في الجولات الأولى تبدأ من 25 إلى 50 جنيهاً، ولكن المباريات النهائية سترتفع قيمة التذكرة إلى 150 و200 جنيهاً.
كما تحدث عمرو منسي عن كيفية الحضور فإن المباريات بدءاً من 24 أكتوبر ستقام على ملاعب نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر، وبدءاً من يوم 26 ستقام المباريات على الملعب الزجاجي في الأهرامات بداية من الساعة الخامسة والنصف.
وتابع منسي إلى التعاون المثمر مع تذكرتي مؤكداً أن نظام تذكرتي حقق نجاحاً واسعاً في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة واستطاع أن يوفر الكثير من الجهد في عملية بيع التذاكر في بطولة العالم للاسكواش أونلاين.
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