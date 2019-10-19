شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلي لتجهيز مهاجم الزمالك لمواجهة بطل السنغال الحاسمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويخضع السعيد، إلى برنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وتعرض السعيد للإصابة في تدريبات الفريق الأبيض الأخيرة بعد العودة من معسكر المنتخب الأول حيث تواجد مع الفراعنة فى ودية بوتسوانا دون المشاركة فى اللقاء الذى انتهى لصالح المنتخب بهدف نظيف.

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