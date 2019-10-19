شكرا لقرائتكم ساري: هناك اتفاق يسمح لماندزوكيتش بعدم التواجد في التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لا يشارك في المران الجماعي للفريق بناء على اتفاق بين اللاعب وإدارة النادي.

وقال ساري قبل مباراة يوفنتوس المقررة يوم السبت أمام بولونيا في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي :في الوقت الحالي، لا يشارك ماريو ماندزوكيتش في تدريبات الفريق بناء على اتفاق مع النادي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ماندزوكيتش، الذي يرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حضر إلى مركز تدريب يوفنتوس لكنه أجرى تدريبات منفردة ولم يشارك في المران الجماعي.

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وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما والذي لم يشارك في أي مباراة ع يوفنتوس هاذ الموسم حتى الآن، سيكون متاحا للانتقال لفريق آخر في سوق الانتقالات.

وكان مانشستر يونايتد قد تحرك لضم ماندزوكيتش في سوق الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة لم تبرم.

وكان أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد قد صرح قبل أيام بأنه "واثق" من أن النادي سيبرم صفقة جديدة في يناير المقبل وبسعر مناسب.