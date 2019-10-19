موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. والقناة الناقلة.. وموقف مشاركة صلاح بعد الإصابة

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة العاليمة، على موعد مع مباراة نارية، في الخامسة والنصف مساء الأحد 20 أكتوبر، حيث يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره ليفربول، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على ليستر سيتي بهدفين لهدف.

فيما يدخل مانشستر اللقاء متأثرا بخسارته في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي مان يونايتد في المركز الـ12 بـ9 نقاط.

موقف مشاركة صلاح

أثار المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، الغموض حول مشاركة النجم المصري، محمد صلاح في قمة مانشستر يونايتد، الأحد.

وعلق كلوب، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، الجمعة، على موقف صلاح من المشاركة، قائلا: "علينا أن ننتظر ونرى، مازال لدينا حصتان تدريبيتان ثم نقرر بعدها، لاشىء مؤكد بعد".

ورفض كلوب حسم موقف مشاركة صلاح من عدمه، كنوع من المناورة مع مانشستر يونايتد، حيث أن التقارير أكدت عودة اللاعب لتدريبات فريقه، بعدما تعرض للإصابة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي، وهو ما يعني جاهزية الفرعون للقمة.

وكان صلاح قد تعرض لتدخل عنيف من لاعب ليستر حمزة تشودري، في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي جمعهما الأسبوع قبل الماضي، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.

وكشف ليفربول أن اللاعب أصيب بكدمة في الأنكل، وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع يعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي مع فريقه ليفربول.

ولحسن حظ صلاح أن الدوري الإنجليزي توقف الأسبوع الماضي، نظرا للتوقف الدولي للمنتخبات، مما أتاح فرصة لتعافيه.

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تشكيل ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب للريدز بتشكيل مكون من:

الحارس: أدريان

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أليكساندر آرنولد

الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح- ماني

تشكيل مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى : دي خيا

في خط الدفاع :لوك شاو– بيساكا – هاري ماجواير – توانزيبي

في خط الوسط : نيمانيا ماتيتش – بيريرا – ماكتوميناي

في خط الهجوم : جيمس – راشفورد – خوان ماتا.

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2